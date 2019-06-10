” الأمن السيبراني ” يطلق تحذيره لمستخدمي سامسونج: ثغرات كارثية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أنه تم اكتشاف العديد من الثغرات في التحديثات الخاصة بأنظمة هواتف ” سامسونج ” ، تضر ببيانات المستخدمين.

وقال المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إن تلك الثغرات تتسبب في الكشف عن المعلومات الخاصة بمستخدمي الأجهزة.

وأضاف المركز أن الثغرات تتسبب في العديد من المشكلات منها: الافصاح عن المعلومات الموجودة بالجهاز، تضاؤل سعة الذاكرة بالجهاز، التقليل من أداء الجهاز، الحصول على المعلومات من الجهاز وإمكانية تغييرها.

ونصح المركز مستخدمي ” سامسونج ” بضرورة تحديث النسخ التي تأثرت بتلك الثغرات، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــا .