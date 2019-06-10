الجوازات: عقوبات عدم تجديد ” هوية مقيم ” تشمل أي تأخير

علي القحطاني(صدى):

شددت المديرية العامة للجوازات، أن العقوبات على عدم تجديد ” هوية مقيم ” قبل انتهائها يشمل أي تأخير للتجديد أو عدم إصدار لهوية مقيم.

وأكدت المديرية، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات ومنها عدم الالتزام بتجديد ” هوية مقيم ” قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميًا، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت الجوازات أن عقوبة عدم تجديد ” هوية مقيم ” في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيبعد المخالف عن البلاد.