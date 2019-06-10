شركة غدن تعلن عن توفر وظائف سكرتارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن شركة شركة غدن للاستشارات وبناء القدرات، عن توفر فرصة وظيفية بمسمى سكرتير تنفيذي ” شاب – سيدة ” .

وأوضحت أن الشروط هي: إجادة استخدام تطبيقات تقنية المعلومات الاساسية (وورد إكسل، البوربوينت، الانترنت برامج الأدوبي)، التخطيط والتنظيم، خبرة عملية في مجال السكرتارية، متابعة عالية جدا للمهام، سرعة التصرف، الخبرة في مجال تقديم العروض وكتابة الخطابات.

كما تضمنت الشروط: الانضباط والجدية، التحليل وحل المشكلات، تعدد المهام والعمل تحت الضغط, النظام والترتيب والاتقان, إجادة اللغة الانجليزية .

ترسل السيرة الذاتية مع اسم الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي [email protected]