العامري يقلد العتيبي رتبة لواء

محمد بن طحيطح(صدى):

قلّد سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور /أحمد بن محمد العامري بمكتبه اليوم الاثنين اللواء الدكتور / عبدالله بن صالح العتيبي مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، مهنئاً سعادته اللواء العتيبي ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء العتيبي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو نائب وزير الدفاع ، ولسعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على هذه الثقة سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.