اقضي على الصداع باستخدام الليمون والملح الخشن

أميرة خالد(صدى):

الصداع من أبرز المشاكل الصحية التي تواجه ملايين الأشخاص حول العالم بشكل يومي، باختلاف أنواعه ودرجاته فهو يصعب تحمله في جميع الأوقات.

ويوجد العديد من الأدوية التي تعالج الصداع ولكن يتجنبها عدد كبير من الأشخاص لما لها من أضرار جانبية، لذلك فالوصفات الطبيعية والطب البديل هو الحل لعلاج مشكلة الصداع المتواصل.

وابتكر اختصاصي الطب البديل الأمريكي دايفيد وولف، طريقة جديدة للتخلص من الصداع والتقليل من أعراضه، واليت تعتمد على الملح الخشن وعصير الليمون فقط.

وأوضح “وولف” أن كل ما عليك فعله للتخلص من الصداع هو مزج ملعقتي طعام من عصير الليمون مع ربع ملعقة وسط من الملح و250 جرام من الماء وملعقة وسط من العسل، واشرب المزيج عند تشعر بألم في الرأس، وستلاحظ النتيجة بعدة عدة دقائق.

وفي سياق متصل، حذر الأختصاصي الأمريكي من استخدام هذه الطريقة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات على مستوى المعدة والمجاري الصفراوية والكليتين وارتفاع الضغط.