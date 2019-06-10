إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في ” موسم جدة “
أطلقت اللجنة المنظمة لـ ” موسم جدة ” ، التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تستهدف زوار هذا الحدث الفريد.
وصرَّح المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على ” موسم جدة ” ، أن هذه المبادرة ستدعم نجاح ” موسم جدة ” في نسخته الأولى.
وأفاد بأن إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية يرتبط بشراء تذاكر لأيٍ من الأحداث والفعاليات التي يحفل بها الموسم.
وأكد أن شراؤها يضمن الحصول على التأشيرة بشكل فوري، في غضون 3 دقائق فقط، بالتسجيل على منصة شارك sharek.sa، واتباع الإرشادات البسيطة اللازمة.
ويستمر ” موسم جدة ” من 8 يونيو حتى 18 يوليو 2019، لإثراء الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة جدة كإحدى أهم الوجهات السياحية.
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