تفاصيل حفل محمد حماقي في المملكة.. وهنا التذاكر

أميرة خالد(صدى):

يستعد الفنان المصري محمد حماقي، إلى إحياء حفل غنائي في المملكة خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد حفله الأخير في الدمام.

وروج محمد حماقي لحفله في المملكة من خلال نشر تفاصيل الحفل على صحفته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، قائلًا ” المملكة.. سآتي مجددًا ” .

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية، بداية من الـ8:30 مساءً وحتى الـ12 منتصف الليل.

وتُباع تذاكر حفل حماقي في المملكة، في جميع فروع فيرجي ميجاستور ونقاط البيع والموقع الإلكتروني هنـــــا .