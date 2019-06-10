الميركاتو الصيفي 2019.. الريال يُنهي ثاني صفقاته مع مدافع ليون

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي ريال مدريد عقد صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2019؛ حيث أعلن المدرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي انتقال اللاعب فيرلاند ميندي مدافع نادي ليون إلى ريال مدريد.

وأوضح ديشان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فرنسا مع آندورا إن ميندي اتفق مع ريال مدريد على أن ينتقل إلى الريال خلال الميركاتو الصيفي 2019، وأن الفحص الطبي سيكون في وقت لاحق بعد مباراة فرنسا وآندورا التي تلعب غدًا الثلاثاء.

ويلعب ميندي البالغ من العمر 24 عامًا، على الجهة اليسرى، بينما يرتبط بعقد مع ليون حتى العام 2023، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، ويعتبر ثاني صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2019 بعد صفقة هازارد.