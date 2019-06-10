المجلس الانتقالي في السودان: تحفظنا على العسكريين المتورطين في فض الاعتصام

الخرطوم(صدى):

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، إن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى معلومات تشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في الأحداث التي رافقت عملية فض الاعتصام

وأضاف المجلس العسكري أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام خلال 72 ساعة، قائلا: ” لم يكن لدينا رغبة في فض اعتصام القيادة ” .

وتابع : ” تم التحفظ على العسكريين المتورطين في الأحداث التي رافقت عملية فض الاعتصام ” ، مؤكدا على أنه سيتم محاسبة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين.