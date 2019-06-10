الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) لعام 1440هـ.

ونبهت على التقيد بتعليمات الحضور لمرحلة (الاستقبال الأولى وقياس الطول والوزن وتدقيق الوثائق) ، والتي تضمنت: الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية (قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون أسود أو كحلي)، الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية للكلية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب في مجموعته. (موقع كلية الملك فهد الأمنية الرياض ـ طريق خريص جنوب استاد الملك فهد الدولي)، يمنع منعاً باتاً إحضار الهاتف الجوال أو أي متعلقات شخصية غير ما هو موضح أدناه لن يسمح بدخولها إلى الكلية.

ويجب على الطالب إحضار المستندات التالية:

1- نسخه من نموذج المراجعة للمتقدم.

2- أصل بطاقة الهوية الوطنية مع ست صور منها واضحة ومكبرة ومكتوبة عليها المعلومات بخط اليد وموقع عليها من الطالب نفسه.

3- صورتان من وثيقة التخرج الأصلية من الجامة مختومة طبق الأصل.

4- في حالة عدم صدور وثيقة التخرج من الجامعة يجب على الطالب إحضار مشهد تخرج موضحاً به التقدير والمعدل والتخصص الدقيق.

5- نسختان من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) موقعة ومختومة من الجامعة.

6- صورة مصدقة من المعادلة الصادرة من وزارة التعليم في حال كون شهادة المؤهل صادرة من خارج المملكة (مع ضرورة أن تحتوي على التقدير والمعدل ومسمى التخصص وتاريخ التخرج).

7- أصل الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية مع صورة مصدقة منها.

8-عشر صور شخصية حديثة مقاس 4*6 للطالب مكشوف الرأس وعلى خلفية بيضاء (ويكتب الاسم خلف كل صورة).

ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي عبر الرابط هنــــا .