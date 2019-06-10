فيديو.. ” القرني ” يوضح من أحق بالخلافة أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ عائض القرني، عن أغرب وأعجب سؤال قابله، والذي تمثل في ” من أحق بالخلافة أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ ” .

وأكد ” القرني ” في مقطع فيديو له، أن طالب في مكة المكرمة طرح عليه هذا السؤال، ليكون رده حاسمًا ونهائيًا في هذا الأمر، مضيفًا “قلت له يا ابني هنا وقفات، وهي كالتالي:

– أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهما ودخلا الجنة هل تريد إخراهما من الجنة ومحاكتهما.

– علي بن أبي طالب والصحابة بايعوا أبو بكر الصديق خليفة لهم، فبهذا السؤال تطعن في عدالة علي بن أبي طالب والصحابة.

– كما قال له إن الله لن يسأله يوم القيامة عن هذا الأمر بل يسأله عن صلاته، والتي بالتأكيد يوجد بها بعض المسائل الدقيقة التي لا يعرفها

كما أشار ” القرني ” إلى أن لمد الصفوي هو الذي ينشر هذه القنبلة الموقوتة والأسئلة الغريبة في العالم الإسلامي، فهم من ينشرون فكرة لعن الصحابة والتبرأ من الشيخين رضي الله عنهما.