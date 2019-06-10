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مدير أمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية يزور رجل الأعمال حامد المدوح الحازمي بمنزله

مدير أمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية يزور رجل الأعمال حامد المدوح الحازمي بمنزله
سعيد العجل(صدى):

قدم سعادة مدير أمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية هذا اليوم الاثنين الموافق 7 / 10 / 1440هـ درعاً تذكارياً لرجل الأعمال حامد بن مدوح الحازمي بمنزله حيال دعمه المستمر والغير مستغرب للمبادرات المقامة من دوريات أمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعه لها .

وبهذه المناسبة أعرب رجل الأعمال حامد بن مدوح الحازمي عن شكره وامتنانه لسعاده مدير عام أمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية على زيارته ، مؤكداً أن هذا الدعم ما هو الا استشعار للمسؤولية تجاه الوطن ومحاولة للمساهمة بشيؤ في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الوطن والمواطنين .


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