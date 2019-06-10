النيابة تطالب بسجن نيمار ووالده ووالدته في قضية فساد

نواف السالم(صدى):

قدم نيمار دا سيلفا، اليوم الإثنين، طلبا بنقل محاكمته في قضية الفساد والاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلون 2013 من العاصمة الإسبانية إلى المدينة الكاتالونية.

وفي هذا الصدد اعترضت النيابة على طلب الدفاع وقالت: ” المحكمة الوطنية مختصة بمحاكمة اللاعب صاحب 27 عاماً، والمحترف حالياً بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في هذه القضية، لوجود متهمين إسبانيين فيها، ولوجود جزء من الأنشطة الإجرامية التي يجري التحقيق فيها في الخارج، وتحديداً في البرازيل ” .

وقالت النيابة إنها تطالب بسجن نيمار عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، والسجن 5 أعوام لرئيس ” البرسا ” السابق ساندرو روسيل، الذي تمت تبرأته مؤخراً من تهم غسيل أموال.

وطالبت أيضا النيابة بسجن والد نيمار عامين ووالدته عام ؛ للاشتباه في تورطهما في جريمة فساد خلال المفاوضات، إضافة إلى فرض غرامة 1.4 مليون يورو على شركة الأسرة (N&N) وتغريم برشلونة 8.4 ملايين يورو، وسانتوس البرازيلي 7 ملايين يورو.