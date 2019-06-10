مصر.. أحكام نهائية ضد 309 متهما في أحداث مسجد الفتح

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، القضاء بأحكام نهائية بحق 309 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهم على الأحكام المبدئية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد و17 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 54 متهمًا، بالإضافة إلى المسجد المشدد 5 سنوات على 216 متهمًا، ومعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وأُسند إلى المتهمين عدة تهم يأتي على رأسها ” دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح، وتنظيم مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، التجمهر في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، مهاجمة قسم الأزبكية وإلقاء المولوتوف والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع تجاهه، بالإضافة إلى إطلاق نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصامهم داخل مسجد الفتح ” .

وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة ضد 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية استهداف سفارة النيجر، ما بين 3 سنوات وحتى المؤبد، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهم أيضًا.

وقضت المحكمة العسكرية في وقت سابق بالإعدام شقنًا على متهم، والمؤبد لـ4 آخرين على خلفية قضية الهجوم على سفارة النيجر، التي أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي.