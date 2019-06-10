جمعية البركة الخيرية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية البركة الخيرية بالمنطقة الشرقية عن وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بمسمى (مُدير تنفيذي لنادي البركة الاجتماعي).

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس فما فوق،- حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى-أن يكون لديه الخبرة في المناشط والبرامج الاجتماعية. – أن يكون لديه الخبرة في الإدارة التنفيذية.- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم 45 سنة أن يكون متفرغاً للعمل في الفترتين الصباحية والمسائية- اجتياز المقابلة الشخصية.

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]