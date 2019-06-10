جمعية البركة الخيرية تعلن عن وظيفة شاغرة
أعلنت جمعية البركة الخيرية بالمنطقة الشرقية عن وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بمسمى (مُدير تنفيذي لنادي البركة الاجتماعي).
واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس فما فوق،- حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى-أن يكون لديه الخبرة في المناشط والبرامج الاجتماعية. – أن يكون لديه الخبرة في الإدارة التنفيذية.- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم 45 سنة أن يكون متفرغاً للعمل في الفترتين الصباحية والمسائية- اجتياز المقابلة الشخصية.
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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