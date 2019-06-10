بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين زوجين على طريق سريع تنتهي بتمزيق ملابسهما

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة بين رجلين على طريق سريع بولاية “ كاليفورنيا ” الأمريكية، وذلك بعد أن قام أحدهما باعتراض الآخر بسيارته على الطريق مما أدى إلى انتظار كلاهما على جانب الطريق.

وظهر في الفيديو كلا الرجلان من سيارتهما ودخلا في جدال طويل مع بعضهما البعض، قبل أن تشب بينهم معركة طاحنة بينهما.

وقال شهود عيان أن المرأة تمكنت من إسقاط الفتاة على الأرض بكل سهولة، وأخذت في توجيه اللكمات القاسية إلى وجهها، قبل أن تمزق ملابسها أمام المتواجدين في الشارع.