وصفة البطاطا المسلوقة ليدين ناعمتين

أميرة خالد(صدى):

البطاطا المسلوقة لها العديد من الفوائد ليست على الصحة فقط، بل على البشرة أيضًا، إذ تعد من الوصفات الطبيعية للعناية الخاصة بالبشرة خاصة اليدين.

ويمكنك استخدام وصفات البطاطا المسلوقة للعناية ببشرة اليدين والتخلص من تجعدها وتلف أنسجتها، وبالتالي ستحصلين يدين ناعمتين.

البطاطا المسلوقة ليدين ناعمتين

كل ما عليكي فعله، هو مزج حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم مع معلقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من العسل، مع إضافة كمية مناسبة من الحليب السائل، حتى تحصلي على مزيج متماسك دون تكتلات.

طبقي الخليط السابق على يديكي بشكل يومي لمدة 15 دقيقة على مدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الخليط في الثلاجة.

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