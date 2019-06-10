قرار من مجلس الوزراء يحيل مستفيدي الصندوق العقاري إلى القرض المدعوم

عادل الحربي(صدى):

كشف قرار حديث لمجلس الوزراء خاص بمتضرري الصندوق العقاري، عن إجراء تعديل في إحدى فقرات (القرار 82) الخاص بصندوق التنمية العقارية.

و أشار القرار رقم 554 بتاريخ 23/9/1440هـ، ضمن ثلاث فقرات تضمنها إلى تعديل على القرار 82، بما يتيح إمكانية إحالة (جميع المتقدمين) للبنوك التجارية بمن فيهم أصحاب الطلبات السابقة لعام 1432هـ.

وتضمن التعديل: أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية.

2. استثناء من الفقرة 1 أعلاه يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقا قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.

3. يكون لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه –الذين تنطبق عليهم الشروط الوارده في هذا التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.