  • الإثنين 10

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بعد ” كونتاك ” .. أمل عرفة تعلن اعتزالها الفن

بعد ” كونتاك ” .. أمل عرفة تعلن اعتزالها الفن

بعد ” كونتاك ” .. أمل عرفة تعلن اعتزالها الفن
أميرة خالد(صدى):

قررت الفنانة السورية أمل عرفة الاعتزال من الفن بشكل نهائي، دون أن توضح الأسباب الحقيقية وراء قرارها المفاجئ.

وأرسلت “ أمل ” لها تصريحًا تقول فيه إنها قررت أن تنهي مسيرتها الفنية، مضيفة: “ سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي ” .

وأضافت الفنانة أمل عرفة: “ أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة ” .

وكانت الفنانة أمل عرفة خاضت السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسل “ كونتاك ” ، من بطولة: محمد حداقي، شادي الصفدي، غادة بشور، أندريه سكاف، حسام تحسين بيك، وآخرين، وهو من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *