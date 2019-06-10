بعد ” كونتاك ” .. أمل عرفة تعلن اعتزالها الفن

أميرة خالد(صدى):

قررت الفنانة السورية أمل عرفة الاعتزال من الفن بشكل نهائي، دون أن توضح الأسباب الحقيقية وراء قرارها المفاجئ.

وأرسلت “ أمل ” لها تصريحًا تقول فيه إنها قررت أن تنهي مسيرتها الفنية، مضيفة: “ سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي ” .

وأضافت الفنانة أمل عرفة: “ أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة ” .

وكانت الفنانة أمل عرفة خاضت السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسل “ كونتاك ” ، من بطولة: محمد حداقي، شادي الصفدي، غادة بشور، أندريه سكاف، حسام تحسين بيك، وآخرين، وهو من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي.