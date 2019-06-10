المخابرات البريطانية تضبط مخزنًا سريًا للمتفجرات تابع لإيران وسط لندن

لندن(صدى):

أعلنت قوات الأمن في لندن، عن ضبط مخزن المتفجرات السري التابع لجماعات إرهابية مرتبطة بإيران، وتم القبض على أعضاء الجماعات بداخله.

وكشف تقرير لصحيفة بريطانية، أن الأجهزة الأمنية عثرت على أطنان من المواد المتفجرة، و آلاف من عبوات شديدة الإنفجار تحتوي على مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في تصنيع القنابل المحلية، داخل المخزن.

وأشار إلى أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في تآمره لصالح الجماعات الإرهابية، أثناء مداهمتها ٤ عقارات في شمال غرب لندن هي عبارة عن ٣ شركات ومنزل.

وربطت الصحيفة بين ما تم العثور عليه والعملية التي نُفذت خلال عام ٢٠١٥، ونتج عنها ضبط ما يقرب من ٣ أطنان من مادة نترات الأمونيوم القابلة التي تدخل في صناعة المتفجرات.

يشار إلى أن نتائج التحقيق التي أجراها جهاز المخابرات البريطاني قد كشف عن وجود علاقة وثيقة بين إيران و “ حزب الله ” اللبناني، حيث تم التعاون بينهما لإخفاء تلك العبوات في المخزن الذي تم ضبطه.