متعب المفرج يكشف سر تألقه مع التعاون وكواليس التتويج بالكأس

ماجد محمد(صدى):

كشف متعب المفرج لاعب نادي التعاون، عن سر تألقه مع الفريق في الموسم الماضي، خاصة بعد تتويج الفريق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.

وقال ” المفرج ” في تصريحات له، إن سر نجاحه مع التعاون الموسم الماضي يرجع إلى الدعم والمساندة من كافة الجهات داخل الفريق من جماهير ولاعبين وإدارة.

وأضاف أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لم تكن سهلة للجميع، حيث أن اللاعبين لا يملكون الخبرات الكافية لخوض نهائي البطولة.

وأكمل أن الفوز على الهلال بخمسة أهداف في مباراة الدور نصف النهائي، كانت مفتاح الفوز باللقب، حيث تسببت في رفع الروح المعنوية للاعبين.

يذكر أن التعاون قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحجز مقعدًا أسيويًا.