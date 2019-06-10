1.8 ألف امراة عارية في إيرلندا لهدف إنساني

لندن(صدى):

شارك ما يقرب من 1.8 ألف امرأة عارية في إيرلندا، في سباق Strip and Dip للسباحة في البحر؛ لتحقيق هدف إنساني بحت.

وعلقت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية على هذه الخطوة الجريئة، موضحة أن نساء إيرلندا تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد للمشاركة بهذه التظاهرة؛ لجمع الأموال لصالح جمعية خيرية لعلاج السرطان.

وتجردن المشاركات من ملابسهن خلال المسابقة؛ لجذب انتباه الجميع إلى هذا المرض الخبيث وليس للتعرض الجسدي فقط، مؤكدين أن هدفهن جمع الأموال لأهداف سامية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التظاهرة الخيرية ضمت عدد كبير من النساء اللاتي عولجن من مرض السرطان، كما يوجد ضمنهن نساء لا زلن يكافحن هذا المرض الخبيث، وأسفرت عن جمع أكثر من 700 ألف يورو لصالح جمعية مكافحة السرطان الخيرية.

ومن جانبها، أكدت إحدى المشاركات والتي تمكنت من الخروج خفية من المستشفى للمشاركة في هذه التظاهرة، أنها تستعد لإجراء عملية جراحية خلال الأسبوع القادم، قائلة ” تم تشخيص صديقي بالسرطان أيضًا، وإننا جميعًا هنا للحديث عن هذا المرض الرهيب وأشكاله المختلفة ” .

وتحمل كل امرأة جاءت إلى الشاطئ قصة مرض خاصة، حيث أظهرت العديد من النساء آثار العمليات الجراحية الناجحة والندوب التي تذكرهن بأنهن الآن بأمان.