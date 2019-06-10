تحذير من الأمطار الغزيرة على الباحة ومكة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على الباحة ومكة المكرمة.

وحذرت الهيئة، من استمرار الأمطار المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأشارت إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى العاشرة مساء اليوم الاثنين.

كما أصدرت الهيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وأكد مركز طقس العرب، أنه ستزداد رقعة تأثير الموجة الحارة لتصل المناطق الوسطى، حيث يسود طقس حاراً في عموم المناطق مع إستقرار الاجواء بشكلٍ عام، تبقى الفرص مهيئة لهطول زخات متفرقة من الامطار الرعدية فوق المناطق الجبلية في جنوب المملكة.

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