مصر تتحرك لوقف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في لندن

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الآثار المصرية، تدخلها لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في صالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو المقبل.

وكشف الوزارة في بيان لها، إنه تم التحرك من قبل الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية، موضحة أن وزارة الآثار قامت بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية.

كما طالبت الوزارة بالحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، وأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

من جانبها، خاطبت السفارة المصرية في لندن وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، كما طالبت الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3 و4 يوليو، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.