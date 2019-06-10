نصائح لقضاء إجازة صيفية دون تكاليف

علي القحطاني(صدى):

ترتبك بعض الأسر ماليا في هذه الفترة ما بين مصروفات إجازة الصيف وقبلها عيد الفطر المبارك، لذلك تحتاج بعض الأسر إلى تخطيط مالي.

ونرصد في السطور التالية بعض النصائح المتعلقة بالتخطيط المالي للسفر والإجازة.

ضع خطة للسفر

يجب وضع خطة مالية للسفر والإجازة بوقت مبكر قبل الشروع للسفر، تشمل موازنة تقديرية للمصاريف مع الحرص على عدم تجاوزها تفادياً للحاجة لأموال إضافية دون سابق إنذار.

لاتقترض من أجل السفر

ابتعد عن الاقتراض من أجل السفر وقضاء الإجازة، أمراً غير محبذ بتاتاً، باعتبار أن الاقتراض يجب أن يكون للإنفاق على ضروريات وأساسيات الحياة، مثل التعليم والرعاية الصحية وهكذا.

تأكد من موثوقية العروض

ابحث عن أفضل العروض والخصومات التي يمنحها وكلاء السفر والسياحة المعتمدين والموثوق بهم وبعروضهم، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، وأحرص كذلك على الاستفادة من الخصومات.

الاستخدام الأمثل للبطاقة الائتمانية

استخدم بطاقة ائتمانك الاستخدام الأمثل ، فهي لها العديد من المزايا منها تجنب استخدام النقود

للبطاقات الائتمانية مزايا عدة توفرها لحامليها، من أهمها تجنبيهم حمل النقود بكميات كبيرة وتستخدم كوسيلة دفع الكترونية لأكثر من 21 مليون محل تجاري منتشرة على مستوى العالم تقبل الدفع بالبطاقات. ولكن على النقيض من ذلك للبطاقات الائتمانية سلبيات عدة في حال إساءة استخدمها، باعتبارها بنهاية المطاف هي بمثابة قرض على حاملها تترتب عليه فوائد مرتفعة، مما يتطلب التالي:

تجنب الإسراف في استخدام البطاقة بالذات في شراء الكماليات.

يفضل عدم اقتناء عدد كبير من البطاقات من غير مبرر نظراً للتكاليف المرتبطة برسوم الإصدار والتحفيز على الإنفاق وتحمل عبء الفوائد العالية بطبيعتها.

يفضل دفع قيمة المبالغ المستحقة على البطاقة قبل فترة الاستحقاق المحددة أو على الأقل الالتزام بدفع الحد الأدنى والذي هو بحدود 5٪ تفادياً لتحمل المزيد من الفوائد.

ضرورة سرعة إبلاغ البنك أو الجهة المصدرة لها في حال ضياعها أو سرقتها.

ينصح بقراءة شروط البطاقة جيداً والتعرف على مزاياها ورسومها ونسبة الفوائد قبل الموافقة على إصدارها للتأكد من مناسبتها لاحتياجاتك ومستوى دخلك وقدرتك على تحمل سداد الالتزامات المترتبة عند استخدامها.