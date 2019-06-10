صورة مثيرة.. ملابس ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلتها الأخيرة التي ارتدت بها سروال كبير بتصميم رجالي.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، وارتدت خلالها كنز صيفية وتعمدت إظهار نحافة خصرها.

وانهالت التعليقات بالسخرية على ميريام فارس نظرًا لكبر مقاس السروال الخاص بها، وسخر أحد المتابعين معلقًا: ” بنطلون أبوي صار موضة ” .

كما وصفها البعض الآخر بأنها تحاول تقليد نجمة ” باب الحارة ” السورية شمس الملا، بمحاولة إثارة الجدل بجلسات التصوير التي تعقدها.

وبالرغم من تعليقات المتابعين بين مؤيد لتلك الأزياء وآخر معارض، تجاوزت الصورة حاجز الـ55 ألف إعجاب في وقت قصير للغاية.

وتعد تلك الصورة ليست الأولى التي أثارت بها ميريام فارس الجدل، بعد الصور التي نشرتها من قبل بقميص مفتوح باللون الأبيض، مع سروال أبيض أزراره مفتوحة.