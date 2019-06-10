لجنة الفتوى بمصر: يُسنّ للرجل الصلاة بزوجته ليلة الزفاف ويُراعى 3 أمور

القاهرة(صدى):

أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الرجل بزوجته ليلة الزواج، سُنة على أن تقف الزوجة خلف الرجل.

جاء ذلك ردًا على سؤال: سأتزوج وأريد أن أصلي بزوجتي ركعتي سنة في ليلة الزواج هل أصلي جهرا أم سرًا؟

وقالت اللجنة، إن الجهر بالقراءة والإسرار بها في صلاة ركعتي سُنة في ليلة الزفاف فكلاهما جائز، مضيفة: الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة.