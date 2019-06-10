بالفيديو.. لاعب كرة قدم يختار ” الموت الرحيم ” للتخلص من مرضه المزمن

نواف السالم(صدى):

وضع لاعب كرة القدم السابق لفريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي وزينيت بطرسبورغ الروسي، الهولندي فرناندو ريكسن، حد لمعاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يلازمه منذ عام 2013 ، بتنفيذ ” الموت الرحيم ” .

ووجه فيرناندو ريكسن نداء باستخدام جهاز للكلام: ” مرحبا. لدي أمسية خاصة في 28. وذلك لأن الأمر أصبح صعبا جدا بالنسبة لي، ستكون هذه ليلتي الأخيرة. تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى. آمل أن أراكم قريبا، فرناندو ” .

وكشفت وسائل إعلام إسكتلندية ، أن الحدث سيطلق عليه تسمية ” أمسية مع فرناندو ريكسين ” وسيقام في فندق ” غوغلاسكو أوربان – Goglasgow Urban Hotel”، بحضور مقدم البرامج التلفزيونية ديفيد تانر، ولاعب رينجرز السابق مارفن أندروز والمغنية لينسي غلين، وتبلغ تذكرة الدخول 70 جنيها أي ما يعادل نحو 79 يورو.

ويعاني فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري ” شلل الأعصاب ” منذ عام 2013 مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

يذكر أنه يسمح في بريطانيا بـ ” الموت الرحيم أو القتل الرحيم ” الطوعي السلبي، وهو مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة الميؤوس منها.