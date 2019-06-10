القبض على الرئيس الباكستاني الأسبق في قضايا فساد

إسلام أباد(صدى):

تمكنت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على أصف علي زرداري الرئيس الأسبق، على خلفية قضايا فساد.

وأكد نوازيش علي المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة، أنه تم القبض على زرداري في إطار التحقيق بشأن حسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال، بالتعاون مع شقيقته فريال تالبور.

ومن جانبه، علق إعجاز شاه وزير الداخلية الباكستاني على القبض على الرئيس الأسبق، مؤكدًا أن الحكومة ليس لها دور في القبض عليه فهذا قرار محكمة، والمكتب الوطني للمساءلة قام به.

ويعد القبض على الرئيس الأسبق أصف زرداري، ضربة قوية لحزب الشعب الباكستاني المعارض، وكان ” زرداري ” قضى 11 عامًا في السجن قبل أن يصبح رئيسًا عام 2008، لاتهامات بالفساد والقتل، ولكنه نفى هذا الأمر وما زال ينفي ارتباطه بأي قضية فساد.