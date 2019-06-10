بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

كما توقعت الهيئة، أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ,الباحة قد تمتد إلى الطائف.

وتزداد رقعة تأثير الموجة الحارة لتصل المناطق الوسطى ، حيث يسود طقس حاراً في عموم المناطق مع إستقرار الاجواء بشكلٍ عام، تبقى الفرص مهيئة لهطول زخات متفرقة من الامطار الرعدية فوق المناطق الجبلية في جنوب المملكة.