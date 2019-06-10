بالفيديو.. تدمير مركز عمليات في كهف تابع لمليشيا الحوثي بالكامل

فهمي محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة استهدف ومهاجمة مركز قيادة وسيطرة ميدانية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعوة من إيران، في محافظة صعدة.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن الدول المشاركة في التحالف قدمت 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن خلال عام، مؤكدًا أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة من خلال دعم مليشيا الحوثي التي انتهكت اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة 5083 انتهاكا.

وأشاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن التحالف يعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب الحوثي، ورصد شبكة اتصالات تتبع المليشيا الحوثية في محافظة صعدة، واستهدف عربة نقل أسلحة تابعة للمليشيا في مديرية كتاف.