أضرار الجز على الأسنان أثناء النوم وطرق تفاديها

أميرة خالد(صدى):

يعد الجز على الأسنان أثناء النوم، من أبرز وأغرب العادات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص أثناء استغراقهم في النوم، والتي يتم فيها احتكاك الأسنان العلوية بالسفلية.

ويتسبب تكرار عادة الجزء على الأسنان أثناء النوم في العديد من المشكلات الصحية للأسنان واللثة، منها التآكل والكسور والتهاب اللثة، ولكن ماهي أسباب هذه العادة الغريبة ومخاطرها وطرق الوعاية منها؟.

أكد الدكتور إبراهيم عبدالعاطي استشاري طب الفم والأسنان، أن الجز على الأسنان أثناء النوم يعود غلى العديد من الأسباب، منها ” التوتر والضغوط عصبية، بالإضافة إلى مشكلات وراثية ” .

وأوضح أن هذه العادة لها العديد من الأضرار، مثل:

– إصابة فك الفم بالاضطرابات والإجهاد.

– صداع شديد عند الاستيقاظ في الصباح.

– حساسية شديدة بالأسنان.

– كسور وتآكل الأسنان.

وقدم الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، عدة نصائح للحد من الجز على الأسنان أثناء النوم، وتفادي مخاطرها، منها:

– تناول أدوية مهدئة للأعصاب للحد من التوتر، وبالتالي الابتعاد عن هذه العادة.

– تناول المشروبات الدافئة والمهدئة للأعصاب قبل النوم، مثل اليانسون والنعناع.

– وضع night gard قبل النوم، وهو طقم مصنوع من مادة لينة يتم تركيبه بين الفكين.