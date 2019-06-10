استبعاد لاعبي فريق بيشكتاش التركي إثر تورطهم في فضيحة جنسية

نواف السالم(صدى):

عاقب فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم تحت 16 عاما، عددا من لاعبيه بالاستبعاد على خلفية فضيحة جنسية.

وكشفت تقارير ألمانية، أنه خلال مشاركة الفريق في بطولة ” Cup of Rhodes Knights 2019 ” ، في جزيرة رودس اليونانية، قام عدد من اللاعبين باستدعاء فتيات إلى الفندق.

وأكدت التقارير، أن الأمر تم بمعرفة الجهاز التدريبي الذي تورط معهم في الفضيحة الجنسية، وعليه تم استبعاد اللاعبين المتورطين في الفضيحة الجنسية من تدريبات الفريق ومباراته في اليوم التالي، والتي انتهت بفوز بيشكتاش على باناثينايكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد.