بالتزامن مع اعتقال المئات.. مستشار أردوغان يظهر مع رجل أعمال مدان بالقتل

نايف السالم(صدى):

انفجر الشارع التركي، غضبًا بعد ظهور أحد مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان مع رجل أعمال هارب من حكم بالسجن، بتهمة التحريض على القتل.

وظهر خليل كاليجي رئيس منطقة ” أيفاجيك ” في حزب العدالة والتنمية، هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركي، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، حيث نشر صورة تجمعهما على إنستجرام قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلا من الانتقادات.

يذكر أنه محكمة تركية كانت قد أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، حيث تمت إدانته بتهمة قبل 22 عاما، وأيدتها المحكمة في نوفمبر، لكنه فر إلى جورجيا في يوم صدور قرار المحكمة.

يشار إلى أن الشعب التركي اعتبروا ظهور هارب من العدالة مع مستشار أردوغان أوضح مثال على أن أصحاب النفوذ والقوة والمال يحظون بالحماية من قبل السلطة السياسية، حتى لو كانوا متهمين بارتكاب جرائم كبيرة.