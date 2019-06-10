جامعة حائل تعلن موعد فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة حائل، موعد استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة، بدءً من يوم الإثنين 14 شوال الجاري، ويستمر حتى الإثنين 21 شوال 1440هـ، من هنا

أما عن التقديم الإلكتروني للطلاب غير السعوديين ” طلبات المنح الداخلية ” ، أشارت إلى أنه سيتم بدء طلباتهم يوم الإثنين 14 شوال الجاري، ويستمر حتى الأحد 20 شوال على الرابط المخصص لغير السعوديين من هنا

كما طالبت جامعة حائل، جميع الطلاب المتقدمين بالاطلاع على شروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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