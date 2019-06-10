شاهد معركة مروعة بين لبؤتين وحيوان وحشي

لندن(صدى):

رصد فيديو معركة مروعة بين لبؤتين من ناحية وحيوان ” النو ” الوحشي من ناحي أخرى، والذي استطاع أن ينجو بإعجوبة.

ونشرت الديلي ميل البريطانية ، مقطع الفيديو الذي رصد الحيوان الوحشي وهو يحاول الفرار من اللبؤات وذلك بالإنطلاق بسرعة كبيرة ثم القفز من فوقهن .

وقالت الديلي ميل إن الفيديو وثقه السائحة لورين هوغي ، والتي أوضحت أنها تفاجأت من ردة فعل الحيوان الوحشي ، وأعتقدت أنه سوف يتم الإمساك به قبل تلك القفزة .

يذكر أن النو الوحشي هو حيوان من فصيلة البقريات ، وهو مميز الشكل، حيث يجمع بين رأس وقرني الثور، ووجه البقرة .