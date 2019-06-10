الدفاع: هناك فرق في التصنيف الديني والسياسي بين الطائفة والطائفية

نايف السالم(صدى):

كشف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، الفرق بين ” الطائفة ” و ” الطائفية ” ، مشيرًا إلى أن هناك فرق في التصنيف الديني والسياسي والمجتمعي بينهما.

وأوضح أن الطائفة تعني المذهب أو عموم النخلة الدينية أو الإثنية، مضيفًا: ووجود الطائفة في نطاق التنوع والتعددية المجردة يعد من حتمية سنن الخالق سبحانه في خلقه ويجب تفهمها والتعاطي معها إيجابا، وفي هذا الإطار يتم الحوار والتعاون والتبادل، وفي بيئتها المسالمة يكون الوئام الديني والسياسي والمجتمعي والثراء المعري.

وتابع: أما الطائفية فتعني تطور المذهبية والنخلة الدينية والإثنية إلى أديولوجية تعتمد الكراهية والإقصاء والاستعلاء بمفاهيم الجهل والحقد والشر، وقد نتج عنها على امتداد تاريخها المؤلم الكثير من الفتن والصدام على حين كانت هي أولى ضحاياه.