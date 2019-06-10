عاطل يهدد والدته بتفجير منزلها بأسطوانة غاز

ابوظبي(صدى):

أتهمت سيدة إماراتية ابنها بتهديدها بتفجير منزلها في دٌبي بأسطوانة غاز كان يحملها، وسرقة مبلغ 23 ألف درهم (6,300 دولار) تخص شقيقته كانت قد أودعتها في خزنة بالمنزل، كما أتلف سيارتين عمدًا، إحداهما لشقيقته، ثم أحرق نفسه.

وقالت الأم في بلاغها للشرطة في دبي ، إن ابنها العاطل عن العمل حضر إلى المنزل في أبريل الماضي برفقة صديق له، فطلبت من صديقه مغادرة المنزل، ما أثار غضب ابنها فقام بإتلاف زجاج مركبتين كانتا تقفان بالمنزل إحداهما رباعية الدفع ” بي أم دبليو “ تخص شقيقته، ثم حمل أسطوانة غاز مهددًا بتفجيرها في الفيلا؛ ما دفع الأم إلى مغادرة المنزل مع بقية أفراد عائلتها.

وأضافت ، أنهم عادوا إلى الفيلا صباح اليوم التالي، فوجدت الأبواب مفتوحة، فصعدت إلى الطابق العلوي ووجدت مقتنيات الغرفة التي تقطن بها ابنتها مبعثرة والخزنة مكسورة واختفى مبلغ 23 ألف درهم (6,300 دولار) من إجمالي 45 ألف درهم (12,329 دولار) تركته في الخزنة، فاتصلت بالشرطة التي ألقت القبض على المتهم وعثرت بحوزته على المبلغ.

وعقب ضبط الابن أقر في التحقيقات بقيامه بحرق نفسه وسرقة المبلغ العائد لشقيقته وتحطيم زجاج السيارتين بمطرقة.