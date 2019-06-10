القوات الخاصة للأمن والحماية تعلن فتح باب القبول والتسجيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي)، للتعيين عليها في (منطقة تبوك).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

بالإضافة إلى : أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عـاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب وعلى أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم، أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

وأن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

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