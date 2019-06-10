بالفيديو.. تدافع الرجال والنساء على الأمير عبدالعزيز بن فهد بمول الرياض

علي القحطاني(صدى):

تجول الأمير عبدالعزيز بن فهد في مول الرياض بارك، وسط تزاحم المتسوقين حوله من رجال ونساء؛ لالتقاط صور السيلفي بصحبته.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع المتسوقين في مول الرياض بارك على الأمير عبدالعزيز بن فهد أثناء تجوله.

وحرص الكثير منهم على التقاط صور السيلفي برفقة الأمير عبدالعزيز، بينما يحاول أفراد الأمن إخراجه من هذا الزحام، قائلين للمتسوقين ” خلاص يا جماعة خلوا الرجال يمشي ” .

?t=6