دنيا بطمة مهددة بنشر فيديو فاضح.. وحلا الترك مرتبكة رفقة شاب مجهول (فيديو)

مليكة فؤاد(صدى):

تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تهديدًا بنشر فيديو فاضح لها، وذلك بعد نشرها صور تجمعها بزوجها المنتج محمد الترك وابنتهما غزل.

وقال أحد المتابعين: ” أوا الله ينعل لحمارلي ولدك ناري تزعزعت وأقيلا تغالطت مع ماماك ولا أختك بزاف على لحمار لي ولدك ” ، فيما أكد الجمهور أنه من غير اللائق كتابة مثل هذا التعليق.

وتعرّضت بطمة إلى هجوم في وقت سابق بسبب العمليات التجميلية التي تخضع لها بين الحين والآخر.

في سياق آخر، أظهر مقطع فيديو الفنانة حلا الترك ابنة المنتج محمد الترك، أثناء وجودها في أحد مراكز التسوق في الكويت، وقد بدت بإطلالة طبيعية وهي تسير في المركز حاملة لعبة من القماش برفقة شخص لم تتضح هويته.

وأوضح الفيديو، حلا وهي تشكو لذلك الشخص أمر شرطي منعها من التصوير، إلا أن مرافقها أبلغها أنه لا يمكن الأخير فعل ذلك، فيما أكد الجمهور أن علامات عدم الارتياح تظهر على وجه الفنانة بشكل واضح.