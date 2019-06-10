فيديو.. بودرة الكاكاو علاجك السحري لشعر صحي ولامع

أميرة خالد(صدى):

هل فكرت يومًا في استخدام بودرة الكاكاو كبديل لمنتجات العناية بالشعر باهظة الثمن والتي تحتوي على مكونات كيميائية كثيرة؟، فهذا هو أجدد وصفات مادينا شرين زادا مدونة الجمال.

ونشرت مادينا شرين زادا المدونة الشهيرة في مجال الجمال والعناية بالشعر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تكشف فيه كيفية استخدام بودرة الكاكاو لعلاج مشاكل الشعر والعناية به، وتعويضه عن الزيت التي يفقدها يوميًا.

وخلال الفيديو، مزجت مادينا القليل من بودرة الكاكاو مع القليل من بودرة نشا الذرة جيدًا، وبدأت في رش الخليج على جذور العشر والفروق الجانبية والأمامية مع التدليك المستمر لمدة دقائق، ثم غسله.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 233 ألف مشاهدة على حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” ، معبرين عن مدى إعجابهم بهذه الخلطة السحرية وغير المكلفة للعناية بالشعر.

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