لص يسطو على بنكين ويسرق 8 آلاف دولار بثمرة ” أفوكادو “

القدس(صدى):

نجح لص جرئ من سرقة 8 آلاف دولار من بنكين في غسرائيل باستخدام ثمرة أفوكادو ، أوهم الموظفين بأنها قنبلة يدوية .

وكان وسطا اللص على أول بنك في مدينة ” بئر السبع “ المحتلة، منتصف الشهر الماضي، وقدّم لأمينة الصندوق ورقةً مكتوبًا فيها تهديد مليء بالأخطاء الإملائية وطلب المال ، عندما ترددت الموظفة، سحب الرجل ثمرة ” أفوكادو “ زاعمًا أنها قنبلة يدوية وهدد بتفجيرها إذا رفضت.

وبالفعل خرج اللص من البنك حاملًا ما يعادل 4450 دولارًا، وبعد 5 أيام، اقتحم اللص نفسه، فرعًا آخر في مركز تسوق ” أورين “ في المدينة الجنوبية وكرر أسلوبه السابق، حيث لوح بقنبلة يدوية، وهدد بتفجير المكان، قبل أن يفر من البنك بـ 3300 دولار.

وتمكنت الشرطة من تعقب اللص من خلال هاتفه، وتم القبض عليه، واكتشفت سلطات الاحتلال أن القنبلة التي كان يحملها كانت في الحقيقة ثمرة أفوكادو مطلية باللون الأسود.