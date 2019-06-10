دي ليخت يُصدم بطلب رونالدو بعد مباراة نهائي الأمم الأوروبية

نواف السالم(صدى):

كشف المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس، وذلك خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جاء ذلك بعد انتهاء المباراة، التي فازت فيها البرتغال بهدف دون رد، وتُوجت بأول نسخة من البطولة الأوروبية الجديدة.

وقال مدافع فريق أياكس الهولندي في تصريحات صحفية: ” طلب مني رونالدو أن أذهب إلى يوفنتوس، تفاجأت بهذا الطلب ولذلك ضحكت، لم أفهمه في البداية ” .

وأضاف: ” أنا ذاهب لقضاء عطلتي الآن، سأفكر في الأفضل لي ثم أقرر، من المهم للاعب شاب أن يجد فرصة اللعب، هذا هو الشيء الوحيد المؤكد عندي ” .

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