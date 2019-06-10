مجموعة العشرين تضيق الخناق على آبل

واشنطن(صدى):

تزداد مخاوف الشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا، مع استقرار مجموعة العشرين على موعدًا نهائيًا لشن حملات ضد هذه الشركات؛ لمنعها من استخدام الثغرات الضريبية.

وأكد أعضاء مجموعة العشرين على الموافقة على تطبيق تدابير وحملات؛ لمنع الشركات الدولية من استخدام الثغرات الضريبية لدفع ضرائب أقلّ من الشركات المحلية، بحلول عام 2020.

ويقع ضمن الشركات المستهدفة من حملات مجموعة العشرين، كل من ” آبل، أوبر، جوجل، أمازون، وفيسبوك ” ، فعلى سبيل المثال تستخدم شركة ” آبل ” مثل هذه الثغرات للتحايل على الضرائب.

وأكد موقع 9to5 mac، أن آبل تعقد اتفاقًا مع المقر الرئيسي لها في أوروبا بأيرلندا يجعلها عند بيع جهاز أيفون في المملكة المتحدة أو فرنسا أو إيطاليا، لن تدفع أي ضريبة على الأرباح المُحققة في تلك الدولة.

وعلى هذا الأساس، حولت آبل جميع أرباحها في بلدان أوروبا إلى مقرها الرئيسي في أيرلندا التي تمتلك اتفاقًا معها لدفع ضرائب أقل.

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