شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة الدمام.

وقالت إن الوظائف المتاحة بمسمى (المدير المناوب Duty Manager)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- المدير المناوب (Duty Manager) (الرياض).

2- المدير المناوب (Duty Manager) (الدمام).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

2- يفضّل حصوله على شهادة في السلامة والأمن.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

والتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/10م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.

ويمكنكم التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنــــا .