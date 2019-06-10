وصفات طبيعية من العنب لبشرة شابة ومتوهجة بدون تجاعيد

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التجميل ، أن العنب يعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ويمنع من ظهور التجاعيد ويحسن مرونة البشرة ويعمل كمطهر ممتاز لجميع أنواع البشرة، وذلك لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة، التى تساعد على بقاء البشرة شابة ومتوهجة .

قناع العنب والكيوي ، يحتوى الكيوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين ” c ” و ” k ” و ” e ” وتحتوى بذورة السوداء على زيوت أوميجا 3 لتمنحك بشرة صحية ومشرقة.

المكونات : ملعقة من الكيوى ، ملعقة من العنب ، وملعقة من اللبن

قومى بإحضار وعاء وإضافة العنب وهرسها جيدا ، ثم إضافة الكيوى مع حباته السوداء ومزجهما جيدا ، ويمكنك إضافة بعض من الحليب الى الخليط ثم وضعها على البشرة لتنظيفها لمدة تساوى 20 دقيقة.

ثم يمكنك شطفه بالماء الفاتر والشعور بالانتعاش والإشراق.

قناع العنب والتفاح ، يٌعد التفاح من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التى تكافح الجذور الحرة المسببة للتجاعيد وتساعد فى مرونة البشرة.

المكونات : التفاح ، العنب .

طريقة التحضير والاستخدام ، قومى بإحضار وعاء وإضافة بضع قطع من التفاح وهرسها جيدة حتى تصبح عجينة.

ثم قومى بإضافة العنب وهرسها حتى تحصل على اللب ويخلط جيدا حتى يتم خلط كل الفاكهة بشكل صحيح ، ويضع القناع على البشرة لمدة تتراوح لـ 30 دقيقة ثم يشطف بالماء جيدا.

وللحصول على بشرة مشرقة ونظيفة يمكنك استخدام هذا القناع بانتظام.