تصميم هاتف ” آيفون ” الجديد يشكل صدمة لعشاق ” آبل “

واشنطن(صدى):

كشف خبراء رقميون، عن الصور التقريبية لهاتف ” آيفون ” المنتظر في سبتمبرالمقبل، ما شكّل حالة من الإحباط وخيبة الأمل لعشل أجهزة ” آبل ” .

واعتبر البعض أن تصميم هاتف ” آيفون ” الجديد وفقًا للصور التقريبية ” غير أنيق ” ، وذلك على الرغم من عد تأكيد الشركة أو نفيها لهذا التصميم.

يشار إلى أن خبراء رقميين صمموا عددا من الصور التقريبية للهاتف؛ استنادا إلى شائعات نشرها عدد من مؤثري عالم التقنية.

وأشار المنتقدون، إلى أن العيوب تتمثل في وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز، إذ وضعتبشكل غير أنيق، لاسيما أنها ستأتي في جانب واحد دون الآخر.

وتوقع خبراء أن يعزز هاتف آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.