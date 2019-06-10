إدواردو يقترب من الرحيل عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

اقترب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من الانضمام إلى شباب الأهلي دبي خلال الانتقالات الصيفية 2019.

وقالت مصادر إن إدواردو سيكون راتبه الجديد أعلى مما كان يتقاضاه مع الهلال، حيث سيكون 3 ملايين دولار ونصف مع النادي الاماراتي ببينما كان يحصل على مليونين و800 الف فقط مع الأزرق.

ولم يكن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع ادواردو للتفكير بخوض تجربة جديدة حيث ابلغه الهلاليين بعدم الحاجة لخدماتة في الموسم القادم رغم سريان عقدة وهو الذي قضى مواسم عدة بين صفوف الفريق شهدت حصد العديد من البطولات وجميعها على المستوي المحلي.