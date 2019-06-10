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نصائح هامة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء

نصائح هامة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء
علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء عبر صفحتهلاالرسمية بموقع ” تويتر ” ، عن الخطوات المتبعة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء .

ونبهت الهيئة على التأكد من إغلاق أبواب الثلاجة لمدة 4 ساعات والفريزر لمدة 48 ساعة بشكل محكم ، لأن ذلك يسهم في حفظ الطعام مدة أطول .

وأضافت ، أنه للتعامل مع الطعام خلال انقطاع الكهرباء ، يجب وضع مقياس حرارة في الثلاجة للتأكد من أنها بالنطاق الآمن لحفظ الطعام ، لا تتأكد من صلاحية الطعام عن طريق التذوق ، يفضل الاحتفاظ بقوالب ثلج لحفظ البرودة في حال الانقطاع المتكرر .


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